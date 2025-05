“Va’ dove ti porta il bus“: successo dell’iniziativa che ha coinvolto le scuole

Si è da poco concluso l’apprezzato progetto di Autolinee Toscane “Va’ dove ti porta il bus” rivolto alle quinte della primaria e alle prime della secondaria di 1° grado, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ben 60 classi e 1200 bambini hanno seguito nella Regione Toscana un percorso didattico di 6 ore, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione. Per Lucca hanno partecipato le 5e delle primarie Guidi, 5ªB della Dante Alighieri, la 5ª di Diecimo; per le medie la 1ªC della Del Prete e la 1ªL delle Carducci. Ecco l’entusiasmo della 5ª della primaria “Guidi” di Antraccoli (nella foto): “Dopo un’interessante lezione in classe con l’operatrice Lodovica Pucciarelli, gli studenti, accompagnati dalle insegnanti Michela Stella ed Elisa Seggio, sono saliti su un bus della Linea Urbana 6 per raggiungere il centro. Il viaggio in bus è stato un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico della città. Poi il ritorno a scuola in bus tra responsabilità, nuove esperienze, allegria e spensieratezza“.