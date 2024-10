Uno sportello psicologico per i giovani

Uno spazio sicuro di ascolto e supporto, per aiutare in modo qualificato le persone dai 14 ai 34 anni ad affrontare difficoltà e sfide personali, scolastiche e sociali. Partirà venerdì 11 ottobre alla biblioteca comunale di Porcari il servizio gratuito di sportello psicologico dedicato ad adolescenti e giovani adulti. Ogni incontro individuale si svolgerà in forma riservata e avrà una durata di 30 minuti. Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione al bancone del reference della biblioteca, in via Roma 121, durante gli orari di apertura. Lo sportello sarà attivo nei giorni di venerdì 11 e 25 ottobre; 8, 15, 22 e 29 novembre; 6 e 13 dicembre. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 11 alle 13. I partecipanti minorenni dovranno portare con sé un modulo di consenso firmato dai genitori.

Il progetto realizzato nell’ambito di Officina giovani, presentato da Academy Porcari in partenariato col Comune di Porcari, la cooperativa sociale Iris e Soecoforma impresa sociale, si è aggiudicato il finanziamento messo a bando da Sport e Salute Spa e promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile della presidenza del Consiglio dei Ministri. "Dopo l’attivazione dei corsi sportivi gratuiti e l’apertura del centro Zoe, ecco che al progetto Officina giovani si aggiunge un nuovo servizio per promuovere concretamente il benessere e l’equilibrio emotivo della fascia di popolazione con un’età compresa tra i 14 e i 34 anni.

"Lo sportello psicologico - dice l’assessore alle Politiche sociali, Michele Adorni (nella foto) - è uno strumento in più per affrontare una fase della vita densa di cambiamenti, dubbi, sfide; uno spazio di ascolto professionale e umano che, pur non rappresentando un percorso psicoterapeutico, vuole comunque garantire ai giovani un luogo libero per esprimere senza giudizi le proprie preoccupazioni, sentirsi compresi e trovare fiducia".