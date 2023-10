Università 50 & Più a Lucca. Cerimonia inaugurale dell'anno accademico 202324

E’ in programma oggi pomeriggio alle 16,30, all’interno dell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – in via San Micheletto – la cerimonia inaugurale dell’anno accademico 202324 dell’Università 50 & Più. Un ampio ventaglio di attività culturali e didattiche curate da 50 & Più Associazione provincia di Lucca presieduta da Antonio Fanucchi, sotto il coordinamento di Rosa Conte. Per l’Università si tratta del diciassettesimo anno di attività, cresciuta sempre di più nel tempo e che prevede nei mesi a venire circa cinquanta fra corsi, conferenze, concerti, laboratori ed eventi, molti dei quali a partecipazione gratuita. Un successo crescente che ha visto, nell’anno accademico 202223, la partecipazione di circa 350 allievi. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile, oltre ovviamente a prender parte alla inaugurazione di mercoledì pomeriggio, contattare la segreteria dell’Università 50 & Più al numero di telefono 3714588826, per conoscere il calendario completo delle iniziative proposte è invece consultabile il sito www.50epiu-unilucca.it.