"Uniti verso le regionali". Pierotti alla guida di Fd’I

LUCCA

È ufficiale: l’avvocato Luca Pierotti è il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. Un’elezione avvenuta senza il bisogno di passare dalle urne, considerando che quella del già consigliere di Lucca era l’unica candidatura sul tavolo.

"L’unità non è un valore in sé, ma equivale alla volontà del partito di unire voci diverse per un bene comune", ha ricordato il responsabile nazionale di Fdi Giovanni Donzelli in apertura del quindicesimo congresso che ieri ha chiamato a raccolta gli iscritti nella sede del partito in viale Cavour. Stessa sorte toccherà oggi a Capannori, dove si attende solo l’ufficialità per il passaggio di testimone al consigliere Matteo Petrini. Del resto, come ricordato dall’europarlamentare Francesco Torselli, la fine della fase congressuale apre le porte a una stagione politica che si preannuncia non priva di sfide. Prima su tutte l’appuntamento con le regionali, dove la volontà del partito è quella di sostenere per il centrodestra la candidatura ‘in casa’ del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

"Lucca è una delle federazioni più importanti della Toscana – ha spiegato Torselli –. Qui il partito ha lavorato e sta lavorando bene, con amministratori capaci che hanno portato il capoluogo a essere una roccaforte del centrodestra in regione. Per cui abbiamo grandi aspettative in vista dei prossimi mesi".

Tra le linee di indirizzo chiave del nuovo coordinamento comunale, dunque, l’apertura del partito al confronto con associazioni, simpatizzanti e non iscritti per raccogliere idee e suggerimenti da ‘mettere a sintesi’ con il tessuto amministrativo, dove Fratelli d’Italia vanta, oltre a ruoli apicali in diverse partecipate, sei consiglieri e tre assessori.

"Proseguirò – ha sottolineato Luca Pierotti – nel lavoro svolto dall’amico e predecessore Marco Martinelli impegnandomi senza sosta, con entusiasmo e competenza, insieme al coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e a tutto il coordinamento comunale per dare sostegno alla amministrazione guidata dal sindaco Mario Pardini, cercando di dare risposte concrete alle istanze dei cittadini, con l’obbiettivo di tradurle, laddove sia possibile, in azioni concrete all’interno delle istituzioni".

Tra i partecipanti al congresso anche l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi. Del coordinamento di Lucca faranno invece parte: Guido Bulleri, Francesco Cesari, Lorenzo Checchia, Federico Collodi, Philip Dati, Maria Vittoria De Pietro, Francesco Di Giulio, Lido Fava, Giovanni Fenili, Andrea Gambogi, Giada Martinelli, Jonathan Pezzini, Nicola Ravenni e Gian Nicola Riccomini.

Jessica Quilici