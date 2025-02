Un’insegnante madrelingua che ispira i giovani

Abbiamo avuto il piacere di intervistare l’insegnante Karin Kueng, direttrice della scuola Karin’s Language Lab.

Cosa ti ha portato ad insegnare nella nostra scuola?

"Abito a Lucca da tanti anni e ho sempre sentito parlare bene di questa scuola. Quando la dirigente mi ha contattato, sono stata molto felice di accettare il suo invito. Mi sento lusingata".

Qual è il metodo migliore per insegnare le scienze in inglese?

"Il metodo migliore è quello pratico: attraverso attività laboratoriali e di gruppo voi bambini siete in grado di imparare velocemente. È importante che siate vicini a quello che fate e che ciò che imparate non rimanga pura teoria. Il mio metodo è anche intuitivo: non vi fornisco i saperi “confezionati” ma preferisco che ci arriviate da soli con il ragionamento".

Quali risultati hai riscontrato con questo metodo?

"Ho potuto osservare una più sicura padronanza della lingua inglese soprattutto nel linguaggio scientifico specifico e una maggiore riflessione sul metodo utilizzato durante lo studio. Molte sono state anche le domande riguardanti l’evoluzione della scienza in generale con i problemi connessi alla contemporaneità".