Unicef, Laura Motta nuova presidente. E’ stata eletta dal comitato provinciale

Presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sabato si è riunito il comitato provinciale di Lucca per UNICEF, alla presenza del presidente Regionale Francesco Polverini, per il rinnovo della presidenza. La Presidente Silvana Miraglia, allo scadere del secondo mandato, ha ricordato gli impegni assunti e le iniziative intraprese sul territorio per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la raccolta fondi a favore dei minori meno fortunati, vittime di malnutrizione, calamità naturali e guerre. La Presidente uscente ringrazia tutti i volontari per il loro prezioso contributo; un ringraziamento particolare alla segretaria Laura Motta, nonché referente provinciale del Progetto “Scuola dei diritti “(già Scuola Amica), per la sua valida collaborazione, l’impegno, la disponibilità e le competenze dimostrate. Ed è proprio Laura Motta la nuova presidente eletta dal Comitato Unicef, votata con convinzione e soddisfazione da tutti i presenti. La nuova segretaria, invece, sarà Silvia Pacini, da tanti anni impegnata come volontaria UNICEF. Il presidente Polverini, con il plauso di tutti, si congratula con le nuove elette e si impegna ad adempiere a tutte le formalità previste.