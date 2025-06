Un’estate tutta da leggere. Simi, Francini e Pini ospiti al Teatro di Verzura

BORGO A MOZZANOUn noir avvincente e ricco di colpi di scena: Giampaolo Simi arriva al Teatro di Verzura con “Tra lei e me”. Domenica 29 giugno, alle 21, l’appuntamento nel giardino dell’ex Convento delle Oblate è con il nuovo libro di Simi: due uomini, l’omicidio di una donna, la notte interminabile prima di un interrogatorio e un narratore di razza che inchioda il lettore in una rete ambigua, una storia di ribaltamenti e colpi di scena nella quale è assai arduo decidere da che parte stare. Sul palco, insieme a Simi, anche Lorenzo Bellandi, autore locale. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie. Una sinergia nuova, che porterà a Borgo a Mozzano martedì 8 luglio Mis(s)conosciute, il podcast di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio che racconta parole e vite di scrittrici troppo spesso troppo poco valorizzate. E ancora: domenica 20 arriva Gaia Trussardi, designer di moda, figlia dello stilista e imprenditore Nicola Trussardi, con il suo primo libro “Cara morte, amica mia” dove ha raccolto il dolore della perdita del padre e del fratello. Venerdì 25 luglio Fabio Genovesi racconterà il suo “Mie magnifiche maestre”: un racconto dettagliato e carico d’affetto per le tante donne che, consapevoli o meno, hanno contribuito a crescere e formare l’autore.Agnese Pini, giornalista e direttrice di Quotidiano Nazionale, l’8 agosto porterà sul palco “La verità è un fuoco”: un vero e proprio memoir costruito attraverso un’indagine faticosa e implacabile alla ricerca della verità sulla figura del padre di Pini e sulle motivazioni che lo spinsero, negli anni Settanta, ad abbandonare la veste da prete per amore di una donna. A chiudere il ciclo degli incontri organizzati con Feltrinelli Librerie sarà Chiara Francini, attrice e autrice di “Le querce non fanno limoni”, romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Tutti gli incontri sono sono a ingresso libero. Per restare aggiornati sul programma: www.teatrodiverzura.itMarco Nicoli