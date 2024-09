Un’estate intensa sulle strade 5324 multe e 47 patenti ritirate

Con la ripresa dell’anno scolastico che segna tradizionalmente il termine del traffico turistico nel periodo estivo, la Polizia Stradale di Lucca ha fatto il bilancio della stagione, in cui, ha provveduto a monitorare i flussi di traffico soprattutto sulla rete autostradale della Versilia, per intervenire e risolvere le situazioni di criticità.

La stagione estiva è stata caratterizzata da un traffico stradale ritornato ai livelli pre-pandemia, con flussi intensi verso le tradizionali località di villeggiatura.

Contestate 5324 infrazione al codice della strada: ritirate 47 patenti di guida, 119 carte di circolazione e decurtati complessivamente 7366 punti. Tra queste infrazioni 87 riguardano il mancato uso delle cinture, 67 la guida con il cellulare, 364 la mancata revisione, 66 poiché sprovviste di copertura assicurativa e 1784 per superamento dei limiti di velocità. Soccorsi 427 automobilisti e rilevati 129 incidenti stradali, di cui 2 mortali, 45 con feriti e 82 con danni a cose.

Numerosi i servizi dedicati al contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti contestando 32 infrazioni per l’alcool e 5 per le droghe. In merito all’attività repressiva sono state arrestate 2 persone e denunciate 31 persone con il sequestro di 5 kg di hashish che trasportava un corriere della droga; mentre nel campo della prevenzione sono state controllate 5068 persone e 3428 veicoli.

“I nostri agenti hanno cercato di esprimere il massimo impegno al servizio di tutti gli utenti della strada per assicurare il supporto necessario a muoversi riducendo al minimo i disagi. Rimarremo sempre spinti da desiderio di fare meglio”, ha dichiarato il Vice Questore dottor Pietro Ciaramella, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Lucca.