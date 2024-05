Un’estate al grido “Alè“. Attività da 3 a 23 anni per giovani con disabilità

Arriva “Alé! 2024” - Ancora L’Estate 2024”, il ricco contenitore di divertenti esperienze estive per giovani con disabilità. Tutte le attività verranno presentate nel corso di un Open Day venerdì dalle 17 nella sede della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, nel complesso di San Micheletto. L’iniziativa è rivolta alle famiglie e ai ragazzi interessati all’iscrizione alle attività del progetto, realizzato in co-progettazione dalla Zona Distretto di Lucca, dai Comuni dell’ambito territoriale con il partenariato e il sostegno di associazioni ed enti del terzo settore. Venerdì i cittadini potranno quindi parlare con i rappresentanti delle associazioni e degli enti partner che propongono le attività, raccogliere informazioni e chiarire tutti gli eventuali dubbi. Sarà presente anche il personale della Zona Distretto. Il progetto sostiene un periodo indicativo di 4 settimane di attività nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 13 settembre 2024. L’Ente Nazionale Sordi APS sezione Provinciale di Lucca, sostenitore del progetto, potrà rendere disponibili figure professionali quali assistente alla comunicazione – interprete LIS. Si rivolge ai giovani residenti nell’ambito territoriale della Piana di Lucca tra i 3 e i 23 anni con disabilità in situazione di gravità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo delle attività è offrire esperienze di inclusione e socializzazione e garantire un supporto per mantenere e sviluppare competenze e autonomie. Il progetto coinvolge 17 partner e 2 soggetti sostenitori: una comunità in azione per un’iniziativa di grande valenza sociale ed educativa. Insieme alla Zona Distretto Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest ci sono infatti i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica, Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, Anffas Lucca ETS-APS, Associazione provinciale AICS Lucca, ASD Arca di Noè, APS Kreativa, Fondazione Mare Oltre Onlus, La Mano Amica Società Cooperativa Sociale, ASD Estate Giovani, Centro Equitazione La Luna ASD, Fonte del Sorriso, Cooperativa Sociale l’Impronta Onlus, A.S.D Sport & Fun, A.S.D. Circolo Nuoto Lucca, APS Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale Lucca, Mangwana APS Lucca, ASD Small Stars, ASD Freestyle Valico, ASD l’Acquario, ASD Centro Ippico Marilla. Iscrizioni sul sito uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi.