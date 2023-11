Underground Festival. La carriera di Godano

Cristiano Godano, componente della storica formazione dei Marlene Kuntz sarà l’ospite del terzo incontro di Lucca Capannori Underground Festival 2023 in programma domenica 19 novembre alle ore 17.15 al polo culturale Artèmisia. A impreziosire l’evento parteciperà Dome La Muerte, icona del punk italiano, ormai ospite fisso del Festival. Dopo l’intervista con Dome La Muerte e Gianmarco Caselli, Godano di esibirà in un mini live. Al termine dell’incontro Godano riceverà il Premio Lucca Capannori Underground festival per la diffusione della cultura underground, premio che, sabato scorso, è stato conferito anche a Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo dei Litfiba. "Cristiano Godano - dice Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival - e i Marlene Kuntz sono un tassello fondamentale della musica alternativa italiana a partire dagli anni ‘90 e per questo siamo ben felici di ospitarlo al nostro Festival".

Durante l’incontro verrà ripercorsa la carriera di Godano, sia nei Marlene Kuntz, sia da solista. L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti; è consigliata la prenotazione via email a assoc[email protected] che dà diritto di precedenza all’entrata.

Il Lucca Capannori Underground Festival 2023 è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il patrocinio del Comune di Capannori e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Arci Lucca e Versilia, Effeottica Lucca e la mediapartenrship di Radio Sankara, La Settima Base, Riserva Indie.

Il programma è consultabile su www.luccaundergroundfestival.it.