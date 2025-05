Uncinettine di Porcari. Una rosa speciale al direttore Venezi

Consegnata, attraverso Luigi Viani, direttore della fondazione Puccini, una rosa all’uncinetto al direttore d’orchestra Beatrice Venezi. Le Uncinettine di Porcari colpiscono ancora, nel senso buono. Un grande personaggio che ha gradito questo bel regalo. Beatrice Venezi è stata segnalata fra le 50 donne più creative dell’anno ed è stata selezionata dalla rivista Forbes Italia fra i 100 futuri leader under 30. Nel marzo 2021 è stata ospite al Festival di Sanremo, dove affiancò il presentatore Amadeus nella conduzione della quarta serata.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi che Venezi era a Lucca per dirigere al teatro del Giglio.

Ma tante nuove proposte bollono in pentola per le signore di Porcari che si riuniscono ogni martedì sera. L’ultima settimana si è rivelata assai intensa: nuova consegna cappellini per i bimbi operati di labio-palatoschisi all’Ospedale Santa Chiara di Pisa; rose arancioni all’ambulatorio medici e centro prelievi all’ospedale Campo di Marte; partecipazione alla Porcari Corre con le magliette; partecipazione alla CicloPedalata e distribuzione rose e portachiavi con nota musicale; arrivo alla Casina degli Amori appositamente aperta per l’occasione, luogo caro al maestro Giacomo Puccini, dove secondo la leggenda il compositore trascorreva molto tempo.

Le Uncinettine non si fermano mai. Rappresentano uno straordinario esempio di inclusione, anche intergenerazionale: sì, perché signore più mature e ragazze giovani lavorano fianco a fianco, italiane e straniere e costituisce un fenomeno sociale che viene guardato come modello. Molte le collaborazioni avviate nell’ultimo periodo e quasi tutte con Enti o anche ospedali. Questi capolavoro all’uncinetto spesso alleviano la sofferenza delle lunghe permanenze nelle fredde e asettiche strutture sanitarie e adesso le signore di Porcari sono sempre più ricercate ed apprezzate.

Ma.Ste.