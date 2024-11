“Un’assemblea pubblica sul futuro delle risorse idriche“

Qual è il futuro dell’acqua pubblica lucchese? Alla vigilia del consiglio comunale decisivo sul destino di GEAL e del servizio idrico integrato locale, il gruppo consiliare Sinistra con Lucca - Sinistra civica ecologista chiama a raccolta la città, in maniera trasversale, per un dibattito aperto su uno dei temi più importanti per il territorio. "Perché - spiega il consigliere Daniele Bianucci - a Lucca le scelte per l’acqua pubblica sono storicamente sempre state occasione di unità e lungimirante condivisione, nell’esclusivo interesse della città". L’appuntamento è per mercoledì 20 novembre alle ore 21 nella sede comunale del CRED in via Sant’Andrea 33 nel centro storico, accanto alla Torre Guinigi. Dopo l’introduzione di Bianucci, prenderanno la parola Tommaso Panigada, Claudio Salvetti e Maurizio Dinelli del gruppo "Quelli che l’acqua unisce".

Al dibattito, in maniera trasversale, sono stati inviati ad intervenire il sindaco di Lucca, il presidente della commissione consiliare speciale per il servizio idrico integrato, gli assessori regionali Baccelli, Monni e Nardini, i consiglieri regionali Mercanti e Baldini, il presidente del consiglio comunale di Capannori Luca Menesini, i consiglieri comunali dei gruppi del centrosinistra, Virginio Bertini dell’associazione Senza Confini, le RSU di GEAL, i rappresentanti di Filctem CGIL, Femca CISL e UILTEC di Lucca. "Il nostro - conclude Bianucci - vuole essere un contributo propositivo per individuare insieme soluzioni efficaci: per il futuro del servizio idrico integrato in quanto la convenzione in essere con GEAL sta per concludersi".