"Una Regione laboratorio di diritti e solidarietà"

Ogni anno, esattamente il 30 novembre, per ricordare la storica decisione di Pietro Leopoldo del lontano 1786, si celebra la cosiddetta “Giornata delle Città per la Vita”, che coinvolge città da tutto il mondo nella lotta all’abolizione della pena di morte, ricordando che il rispetto per la vita è il primo passo verso una reale società giusta.

Ancora oggi quindi la Toscana non resta nelle retrovie quando si tratta di agire e si fa portavoce di questi valori. Sull’esempio di Don Milani col suo motto “I Care”, cioè “Mi riguarda”, anche la Toscana si impegna ad assicurare bisogni primari ed essenziali come la salute ai cittadini, e proprio per questo dal 1999 è stato introdotto l’elisoccorso “Pegaso”, che garantisce un intervento rapido a tutti coloro che hanno bisogno di soccorso impellente; data la sua importanza vitale infatti, è diventato il simbolo della Regione.

Per ultimo, ma non per importanza, ricordiamo l’approvazione della recente legge, avvenuta il 14 gennaio scorso, inerente il percorso del “fine vita”. Il consiglio regionale ha raccolto 10MILA firme e la legge è stata approvata. In un mondo caotico, che sempre più spesso ci sembra anacronistico e segnato da conflitti, la Toscana ci dimostra che i grandi ideali non sono relegati al passato, ma possono ancora guidare il nostro presente e illuminare il futuro.