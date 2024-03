Una raccolta fondi per salvare la chiesa

La mostra Antiche Camelie della Lucchesia lancia una campagna di raccolta fondi on line per salvare la chiesa di Sant’Andrea di Compito, che necessita di importanti interventi di restauro. In un’edizione, caratterizzata da oltre 150 eventi, l’unico spazio interdetto è stata proprio la chiesa, da qui l’idea di realizzare su "gofundme" la campagna "Salva la chiesa millenaria nel Borgo delle camelie": l’obiettivo è raggiungere i 100mila necessari per compiere l’intervento di messa in sicurezza.

"È una scelta compiuta dalla cooperativa di comunità, per la comunità - dichiara Francesco Passaglia, presidente della cooperativa ‘Centro Culturale Compitese -. La chiesa è un simbolo identitario del borgo, caro a tutti. I fondi raccolti saranno destinati alla messa in sicurezza e al ripristino della cupola, mentre i nomi di coloro che doneranno saranno riportati su una targa celebrativa, che sarà collocata alla fine dei lavori". "In dicembre c’è stato il distacco di una piccola porzione della cupola affrescata – si legge nella nota dell’associazione -. A seguito delle verifiche, nel sottotetto è stato constatato il cedimento della struttura principale, con la rottura della catena lignea alla base della capriata nord. Il timore è che la cupola possa collassare su se stessa. Questo significherebbe dire addio a una storia millenaria. La cappella primitiva dedicata proprio a Sant’Andrea Apostolo, su cui sorge la chiesa, fu edificata nei primi mesi dell’anno 919".

Tutti gli aggiornamenti sugli sviluppi del percorso, sulla messa in sicurezza e sul destino della cifra raccolta saranno comunicati tempestivamente sui canali social del Centro Culturale Compitese (facebook e instagram, all’indirizzo @cc.compitese) e sul sito camelielucchesia.it.