“Una persona, una storia“. Corso per 130 operatori

Centotrenta operatori di Asl, Comuni ed enti del terzo settore possono contare ora su nuovi strumenti per migliorare il lavoro in equipe e implementare i percorsi di accompagnamento alle traiettorie di vita delle persone con disabilità. Nel corso dell’anno hanno partecipato al percorso di formazione “Una persona, una storia” che si è concluso ieri (giovedì 19 dicembre) con l’incontro finale nell’auditorium del Complesso di via San Micheletto. Numerosi gli incontri che si sono tenuti nella Piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia da marzo a dicembre.

Un’occasione formativa proposta e organizzata in collaborazione fra l’Azienda USL Toscana nord ovest e la Fondazione per la Coesione Sociale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini.

“Con questo percorso formativo - afferma Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto della Piana di Lucca dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - sono stati condivisi nuovi strumenti e conoscenze per rispondere all’urgenza di formulare linguaggi comuni, adottare metodologie di lavoro condivise e co-progettare pratiche e strumenti. Tutto orientato a rendere più efficace e efficiente il lavoro delle equipe interprofessionali nell’accompagnamento delle persone con disabilità nei loro percorsi di vita, con particolare riferimento alle disabilità, intellettive, disturbi del neurosviluppo e con provenienza da disturbo psichiatrico”.

“Un ringraziamento ai partecipanti e ai formatori per aver accettato la proposta di fare parte di questo articolato corso formativo - sottolinea la presidente della Fondazione per la Coesione Sociale Lucia Corrieri Puliti -. Come fondazione siamo fortemente concentrati a sostenere e accompagnare percorsi come questi che favoriscono la messa in rete di programmazioni e conoscenze da parte di soggetti pubblici e del terzo settore. L’azione e la progettazione comune e qualificata può accrescere la qualità dei percorsi di accompagnamento delle persone con disabilità”.

I formatori sono stati docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa come Elena Vivaldi, docente di diritto costituzionale, Andrea Chiappetta, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Luca Gori, ricercatore in diritto costituzionale e Viola Cappelli, titolare di assegno di ricerca. Insieme a loro Carlo Francescutti, dirigente SS all’integrazione sociosanitaria e responsabile del Servizio di Integrazione lavorativa dell’azienda sanitaria del Friuli occidentale, Simone Zorzi, dirigente ai servizi per le Disabilità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Vanna Niccolai, antropologa, counselor maieutica relazionale e formatrice.