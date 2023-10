Una passeggiata sull’Ozzeri aperta a tutti tra storia e ambiente

L’associazione Pons Tectus di Pontetetto in collaborazione con il Comitato Viabilità e Ambiente e l’Associazione Paesi e Quartieri di Lucca e il patrocinio del comune, organizza sabato 14 ottobre una passeggiata storico-ambientale sugli argini del canale Ozzeri. Ritrovo alle 9 al ponte in ferro di via di Villa Altieri (Gattaiola). Iscrizioni al 335 6802899.