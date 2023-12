Una nuova pedana per disabili nella platea del Teatro del Giglio

Grazie a Lucart, arriva una nuova pedana al Teatro del Giglio per donare ai cittadini un’esperienza culturale “senza barriere”. Oggi alle 14.30 sarà infatti inaugurata la nuova pedana di accesso alla platea al Teatro del Giglio. Si tratta di una grande novità per un importante luogo di interesse culturale: grazie all’intervento di Lucart, realizzato in collaborazione con l’associazione “Lucca senza Barriere“, il Teatro verrà dotato infatti di una rampa telescopica, allungabile fino a 3 metri, che consentirà alle persone con disabilità di poter vivere gli spettacoli direttamente dalla platea. Ad oggi l’accesso è infatti limitato all’area dei palchetti.

Al taglio del nastro della nuova rampa, che avverrà a pochi minuti dall’inizio del primo TEDx Lucca, saranno presenti, tra gli altri: Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart; Domenico Passalacqua, presidente di Lucca senza Barriere; Giorgio Lazzarini Amministratore Unico del Teatro del Giglio e Mario Pardini sindaco di Lucca. Lucca senza Barriere è un’associazione locale impegnata da anni nella sensibilizzazione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, promotrice del progetto “senzabarriereapp”, finalizzato alla creazione di una piattaforma digitale che rende tutte le informazioni sulle accessibilità a portata di click.

Al termine della presentazione, a partire dalle 15, sarà possibile assistere all’evento TEDx Lucca, il format di conferenze che promuove idee e ispirazioni, patrocinato dal Comune di Lucca e promosso da Lucart, che sarà dedicato al tema “Collaborazione vs Competizione”.