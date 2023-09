Una notte per scienza e ricerca. Scuola Imt apre le porte alla città

Grande attesa per la "Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori" con un importante cartellone fatto di eventi a partire dal pomeriggio di venerdì 29 settempre fino a tarda notte. Cuore e cervello della manifestazione, la Scuola Alti Studi Imt di Lucca, con l’obiettivo di avvicinare persone di ogni età alla scienza.

Un appuntamento voluto dalla Commissione europea che da anni vede l’ultimo venerdì di settembre come data clou. La giornata dedicata alla scienza, in Toscana prende il nome di “Bright Night” e la manifestazione, fanno sapere da Imt, "inizierà con quattro appuntamenti in anteprima a partire da venerdì 22 per poi arrivare al 29 settembre quando gli spazi della Scuola Imt, nel complesso di San Francesco, ospiteranno incontri, laboratori per i più piccoli, esperimenti, spettacoli, attività didattiche, conferenze e stand della ricerca fin dal primo pomeriggio".

Quest’anno Bright Night si amplia all’esterno in alcuni spazi cittadini, con visite guidate in città e al Teatro del Giglio. Tra gli ospiti l’attrice americana Susan Sarandon e lo stand-up comedian Giorgio Montanini; e dopo il successo dello scorsa edizione, torna lo “Speakers’ corner - risposte in breve a grandi domande” che sarà trasmesso sull’emittente locale NoiTv anche per i non udenti.

"Anche quest’anno – afferma il rettore della Scuola Imt Rocco De Nicola – le ricercatrici e i ricercatori della nostra Scuola daranno il benvenuto a bambini, giovani e adulti per condividere l’importanza e l’impatto della ricerca scientifica. Il ricco programma prevede l’approfondimento di diverse tematiche attuali, tutte con un notevole impatto sulla vita di tutti i giorni. Iniziative come Bright-Night rivestono grande importanza poiché mirano a spiegare al grande pubblico le metodologie e le tecniche della ricerca scientifica, contribuendo a farne comprendere la rilevanza".

Già il prossimo venerdì alle 18 ecco le anteprime di “Aspettando Brigt-Night” presso la biblioteca Scuola Imt in piazza San Ponziano dove si terrà la presentazione del libro“La ragazza con l’Europa in tasca”:un viaggio nella “Generazione Erasmus” alla presenza dell’autrice Lavinia Monti. Mercoledì 27 ecco “Il Medioevo in gioco”, un evento dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni: un laboratorio interattivo per scoprire insieme gli aspetti meno noti della cultura e della vita quotidiana nel Medioevo. Alle 19 in Cappella Guinigi lo stand-up comedian Giorgio Montanini guiderà sul tema della verità e di come satira e scienza abbiano proprio nella verità il punto di maggior contatto.

La giornata clou sarà venerdì 29 con il main event in collaborazione con Lucca Film Festival, conSusan Sarandon che parlerà anche di intelligenza artificiale e dell’importanza della ricerca scientifica. L’evento è alle 17.30 nella Chiesa di San Francesco ed è moderato da Thomas De La Cal. Nel tardo pomeriggio del 29 settembre, partiranno poi le visite guidate ai musei nazionali di Palazzo Mansi e di Villa Guinigi con esperte dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e un percorso alla scoperta dei volti di Lucca e dei monumenti della città, con percorsi per famiglie con bambini e per adulti: quest’ultimo, ormai sold out, andrà in replica il sabato mattina.

Maurizio Guccione