Una mostra per Nazareno Giusti. In tantissimi all’inaugurazione

Pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione della mostra "Nazareno Giusti. Il poeta dei colori e delle parole", il bel percorso espositivo di 10 sezioni che a Barga, alla Fondazione Ricci, racconta la notevole produzione di Nazareno Giusti, graphic novelist, giornalista e documentarista precocemente scomparso nel 2019. Il titolo è significativo: descrive appieno chi era Nazareno, con le parole che utilizzò per descriverlo sulle pagien della Nazione lo scrittore Vincenzo Pardini, presente anche lui all’inaugurazione. Il taglio del nastro a cura del padre Massimo, del fratello Giovanni e del nipotino, tra la commozione generale per una giornata nella quale Nazareno è stato ricordato per il suo tributo giornalistico, storico, artistico. La mostra resterà aperta sino al 16 giugno 2024 a ingresso libero.