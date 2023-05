Una mostra con foto e documenti d’epoca

Avete fotografie della vostra famiglia del passato? Potrebbero diventare oggetto di una mostra nell’ambito del Bicentenario del Comune di Capannori. Raccontare il territorio attraverso le memorie di famiglia. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Foto dal Passato’ promossa dall’associazione "Ancora", composta da ex studenti del liceo scientifico ‘Majorana’ di Capannori e dall’associazione culturale "Ponte" in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata presentata da Silvana Pisani, consigliera delegata al Bicentenario; Gregory Pardini, tesoriere dell’associazione "Ancora" insieme ad Arsildo Cangu e Niccolò Turrioni, ideatori del progetto. L’iniziativa ha come obiettivo la realizzazione di una mostra composta da foto e documenti antecedenti al 2000, che tutti i cittadini possono inviare al Comune per una loro selezione ed eventuale esposizione. I documenti raccolti saranno restaurati attraverso moderne tecnologie. La mostra sarà allestita a settembre, mese in cui ricade la ricorrenza del Bicentenario del Comune, nel Municipio di piazza Aldo Moro.

"Foto dal passato - spiega Silvana Pisani, la consigliera delegata al Bicentenario - è certamente tra le iniziative più interessanti promosse in occasione della ricorrenza dei 200 anni del Comune, perché mira a costruire una memoria collettiva del nostro territorio attraverso materiali inviati direttamente dai cittadini".

Ma. Ste.