“Una meta per ogni stagione“. Eccellenze lucchesi sul “red carpet“

Dalla musica al teatro, passando per l’arte, lo sport, la danza e l’artigianalità, il calendario eventi 2024, presentato ieri a Milano dall’amministrazione comunale, è ricco di proposte e obiettivi. “Una meta per ogni stagione“, per il 2024 la città di Lucca si presenta così, senza stagione e senza limiti, portando cultura e territorialità in qualsiasi momento dell’anno. Coinvolgere i cittadini, ampliare il turismo, far conoscere e celebrare ciò che più rappresenta il nostro territorio e che rende Lucca un orgoglio italiano.

Secondo i rappresentanti del Comune di Lucca presenti a Milano, dopo la vincente strategia promozionale messa in atto nell’ultimo anno, volta alla valorizzazione della storia cittadina, dei monumenti, delle bellezze naturali, culturali che rendono Lucca tra le mete italiane più ambite, resta opportuno cavalcare l’onda e continuare su quella che sembra la strada del successo per la città. "Il nostro scopo è quello di destagionalizzare la città, rendendola turistica tutto l’anno - spiega il sindaco Mario Pardini in conferenza stampa - gli eventi sono ben studiati per riuscire a coinvolgere non solo i turisti, ma anche i cittadini. L’anno appena concluso si è rivelato fondamentale, non solo perché le grandi manifestazioni hanno avuto un forte successo, come succede da anni, ma anche perché abbiamo investito in altrettanti eventi che si sono rivelati vincenti".

Anche nel 2024 il calendario di eventi di Lucca offrirà una vasta gamma di proposte: dalle rassegne musicali alle mostre d’arte, dagli eventi sportivi alle manifestazioni culturali con l’opportunità di immergersi nel fascino del centro storico, godere di spettacoli unici e scoprire le meraviglie artistiche e architettoniche della città e del territorio circostante. Tanti appuntamenti, da quelli affermati come Lucca Comics and Games al Lucca Summer Festival, alle novità come il Giro d’Italia; dal Desco al Lucca Fashion Week, tra arte e cultura, festival enogastronomici e botanici nei grandi spazi verdi che la città offre, e musei. E ancora il “gemellaggio” all’insegna di allegria e costumi con il Carnevale di Viareggio, che si rinnoverà dopo il grande successo della prima edizione, e poi il festival del cinema.

Tutto in una città unica per caratteristiche, ricca di storia, incorniciata dal suggestivo cerchio alberato. Una città che offre eventi straordinari in ogni momento dell’anno, questo lo scopo dell’attenta ed ambiziosa programmazione volta a superare il concetto di “bassa stagione“, attirando un turismo interessato e di qualità.

Rebecca Graziano