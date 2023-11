Una mensa per i dipendenti. La richiesta della Uil Fpl

Una sala mensa per la nuova struttura sanitaria di Gallicano. E’ la proposta che lancia il segretario della Uil Fpl, Pietro Casciani, ai vertici dell’azienda sanitaria in vista della fine dei lavori per l’edificio che aprirà in via IV Novembre e che sarà adibito in parte ad attività ambulatoriali e in parte alla sede del Dipartimento territoriale della Prevenzione dell’Usl Toscana Nord Ovest. Una richiesta alla direttrice Maria Letizia Casani, al direttore sanitario Giacomo Corsini, a quello amministrativo Gabriele Morotti, a quell delle politiche e sviluppo del personale, Daniela Murcia. "Chiediamo l’utilizzo di una stanza, che i dipendenti potranno utilizzare come sala mensa – sottolinea il segretario Uil Fpl -. Ricordiamo infatti che nella zona non c’è la mensa ma solo un ristorante convenzionato, che dista alcuni chilometri dalla sede"