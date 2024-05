Una lapide in ricordo di Salvadori

Una lapide in ricordo di Moreno Salvadori, governatore e pilastro per molti anni dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, guidata dal 1999 al 2010. Esattamente nel giorno del primo anniversario della sua morte avvenuta il 30 aprile del 2023, l’Arciconfraternita ha deciso di porre alla chiesa di San Felice, sede di questo sodalizio, una lapide in suo ricordo (in foto). Alla presenza di autorità cittadine, tanti amici e dei familiari accanto ai componenti della Misericordia, don Stefano Serafini ha celebrato una santa messa in suffragio, prima della scopertura di una lapide in memoria di Salvadori e del suo impegno. Come ha sottolineato il governatore Enrico Cosimini, elencare tutto quello che Salvadori ha fatto per il sodalizio è quasi impossibile; gli interventi portati a compimento durante il suo incarico di Governatore sono stati tanti tra cui il restauro del complesso di San Felice, la chiesa, sede dell’Arciconfraternita e la casa del custode. Di lui da ricordare anche la grande spinta all’iniziativa del volontariato ospedaliero, ancora oggi, attività importante portata avanti dall’associazione. Da ricordare inoltre che sotto la sua guida è nato il "centro di ascolto per la prevenzione dell’usura", ma soprattutto il suo grande impegno nel comitato pro restauro del complesso di San Francesco che ha permesso il recupero e la valorizzazione del convento e della chiesa di San Francesco. A scoprire la lapide, alla presenza di tutti i figli, è stata, non senza emozione, la moglie Leda, tra gli applausi di tutti i presenti, tra cui anche gli amici e coloro che negli anni hanno condiviso esperienze politiche, di volontariato e di lavoro con Moreno che è stato anche dipendente del Comune di Barga, oltre che impegnato in politica ai tempi della DC. Alcuni di loro hanno voluto anche ricordarlo con i loro interventi.

Luca Galeotti