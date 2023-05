Una grande festa per la due giorni del Giro Ieri partenza con il sole da Camaiore

Una grande festa in Versilia per la due giorni del Giro di Italia.

Dopo l’arrivo a Viareggio, martedì, a chiudere la giornata in Versilia, varie iniziative, premiazioni, consegna di riconoscimenti per ricordare l’evento

Ieri mattina invece per il ciclismo tornare a Camaiore ed al Lido è stato come essere a casa per i tanti ricordi.

In Piazza XXIV Maggio addobbata a festa e in rosa e prima che si svuotasse, tanti ospiti e tanta animazione, fino al raggruppamento dei corridori (142 quelli che hanno preso il via dopo le ultime defezioni legate alla positività del covid con tre corridori italiani positivi, Mattia Cattaneo, Andrea Vendrame e Stefano Gandin.

Le maglie del Giro ad iniziare da quella rosa dell’inglese Geraint Thomas davanti al gruppo per le foto di rito con le splendide miss e il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci pronto con la bandiera a scacchi per dare la partenza all’undicesima tappa, quella nel ricordo di Fausto Coppi, la più lunga del Giro con i suoi 219 chilometri che ha portato la carovana a Tortona.

"È stato un capitolo emozionante, il Giro d’Italia è qualcosa di diverso, il grazie va a tutti i collaboratori, a coloro che hanno lavorato per garantire l’ospitalità. Viva il Giro e viva Camaiore".

E l’avvio di tappa è stato "dolce e tranquillo", senza pioggia, sul lungomare: Forte dei Marmi, Marina di Massa, Marina di Carrara, con festa di pubblico a bordo strada per il festoso arrivederci al prossimo anno.