Una firma per il futuro. Cartiere Tronchetti insieme al Comune

Inizio di 2025 con l’arrivo di ottime notizie per l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, che ha apposto la firma alla convenzione con le Industrie Cartarie Tronchetti dando ufficialmente il via al percorso che porterà alla realizzazione dell’importante investimento industriale per l’ampliamento del sito di Piano di Coreglia. Così, dopo l’approvazione del piano di ampliamento in consiglio comunale, parte ufficialmente l’importante e strategico progetto che comporta un investimento tra i 50 e i 60 milioni di euro da parte delle Industrie Cartarie Tronchetti. L’obiettivo dell’investimento è quello di migliorare la capacità produttiva e l’organizzazione del sito, al fine di essere più competitivo e performante sul mercato internazionale. L’investimento porterà a rafforzare il tessuto economico e sociale della Valle del Serchio e della provincia di Lucca, con un impatto positivo sull’occupazione e sullo sviluppo locale.

Al termine dei lavori, il sito di Piano di Coreglia si presenterà come un impianto completo, che gestirà l’intero ciclo produttivo, dalla lavorazione della materia prima fino alla realizzazione del prodotto finito, pronto per essere distribuito sia in Italia che all’estero. "I lavori di ampliamento, che inizieranno quest’anno e si concluderanno tra il 2028 e il 2029 - dettagliano dall’amministrazione a guida Marco Remaschi -, prevedono la realizzazione di sei nuove linee di trasformazione, un magazzino automatizzato di ultima generazione e nuovi uffici. Non mancheranno, poi, interventi di mitigazione ambientale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità".

"Tra le principali opere di mitigazione figurano la messa in sicurezza del versante a monte del sito, con un investimento di circa 2 milioni di euro, e la ricalibratura "disalveo" del torrente Rio Secco, opere necessari e per la gestione sostenibile del territorio. Prevista anche la creazione di un’area a verde pubblico, destinata a migliorare la qualità degli spazi a beneficio della comunità locale. Questo ampliamento porterà la superficie totale del sito industriale a 140.000 mq e comporterà un significativo incremento dell’occupazione locale, con circa 140 unità aggiuntive, rispetto alle attuali, con un totale complessivo previsto di circa 430-440 addetti, oltre all’indotto. Le opere di mitigazione ambientale e di salvaguardia idraulica contribuiranno a garantire un impatto positivo in termini di sicurezza e sostenibilità per il territorio. Il progetto - concludono dagli uffici comunali -, in previsione, avrà ricadute positive sulle frazioni di Piano di Coreglia e Ghivizzano, con interventi mirati di compensazione ambientale e di miglioramento delle infrastrutture locali; il tutto, a beneficio della comunità territoriali".

