Una donazione in ricordo di Annalisa Bani

Donazione alla Foresta dei Sogni in ricordo della dottoressa Annalisa Bani (foto). Ci sono persone visionarie che vedono oltre, che immaginano mondi diversi, più giusti, più inclusivi da costruire cercando alleanze e comunione di intenti. La dottoressa Bani, che ci ha lasciato tragicamente il 28 gennaio, era così. Immaginava esperienze sempre nuove da fare con e per i suoi ragazzi, cercava adesioni ai suoi progetti, univa intenti e persone senza sosta, senza mai arrendersi, guardando sempre avanti a sé. Ci manca e ci mancherà tantissimo ma il suo ricordo luminoso rimane a guidare i nostri passi per costruire, nella Valle del Serchio, nuove realtà inclusive.

La Foresta dei Sogni, comitato di famiglie con figli disabili della Valle del Serchio, così ricorda la dottoressa e comunica di aver ricevuto, in suo ricordo, una donazione dai dipendenti dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana, del Servizio Sociale Valle del Serchio, del Serd, del Nausicaa, della Neuropsichiatria Infantile Valle del Serchio, accompagnata da queste toccanti parole:

"Per ricordare la dottoressa Bani, abbiamo pensato di fare una raccolta per la Vostra associazione La Foresta dei Sogni in sua memoria e per proseguire il lavoro svolto in questi anni con dedizione e professionalità da Annalisa." La Foresta dei Sogni ringrazia sentitamente per l’offerta e si impegna a mantenere il sostegno e la collaborazione ai progetti avviati in questi anni da Annalisa. Vola alto, Annalisa, e guidaci in questo cammino!"

M.N.