Una domenica per famiglie e bimbi. Gli eventi del festival “Di-Segni“

Una serie di iniziative per famiglie e per bambini da zero a tre anni. Torna per il secondo anno consecutivo ‘Di-SEGNI’ Festival - arte, parole e colori, esperienze per famiglie e bambini- , che si svolgerà domenica 15 ottobre dalle 9.30 alle 19.30 in Via Guido Rossa e al centro per le famiglie Piccola Artemisia. Il Festival è promosso dal Comune di Capannori e finanziato con i contributi del Progetto ‘Pippi’ per la Piana di Lucca e il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

Tante le iniziative in programma realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che fanno parte della co-progettazione di Piccola Artemisia: letture, laboratori creativi, spettacoli ed esposizioni.

Il programma: ore 10-19 ‘Cerchio di mamme’ a cura dell’associazione Eccomi con le doule Oriana e Lara; 10.00 - 18.00 Centro Mama Quilla – Salute e Benessere dalla gravidanza ai primi anni Elena Napolitano.

"Esperienze del Portare in fascia" per conoscere la pratica del Babywearing; "Ritorno al futuro" pannolini lavabili una scelta ecosostenibile;10.30 – 12.30 "Famiglie a tavola! La dietista risponde", Centro Mama Quilla, Eleonora Rosellini; 10.30 "Se incontrassi una storia..." Nati per Leggere.

Letture a bassa voce per bambini e bambine in età 0-6 anni e i loro familiari. Poi giostra musicale e molto altro. Esperienze per famiglie e bambini 4-10 anni: 10.30 ‘Capitan Bitorzolo", Andrea Visibelli, autore, leggerà il suo libro; 10.30-12.30 laboratorio di ceramica per bambini e genitori; "10 fiabe yoga. Storie per fare il giro del mondo"; 11.30 laboratorio sul gioco da costruzione rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni; 11.30 "La torre della savana" Sheila Bandini, autrice leggerà il suo libro; 15.00-17.30 "Paesaggi a strappo e minimondi" Aki kamishibai – Laboratorio per famiglie e bambini; 15.00 "In fuga con il Barone" Stefano Tofani, autore, leggerà il suo libro; 16.00 Disegnata "Disegna la tua fata e folletto" stand artigianale e laboratorio creativo per genitori e bambini. Esperienze 0-99 anni: 14.30-16.30 "Infanzia che incanta – mi ascolti?" di Alessia Privitera.

Approfondimento con gli albi illustrati: laboratorio per famiglie.

Ma.Ste.