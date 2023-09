Una delegazione del “Lovari“ in visita alla Pediatria del S.Luca

Come da tradizione, la mattina del sabato nel corso dei due giorni del Trofeo Lovari di basket, in svolgimento al Palasport di via delle Tagliate, ha visto una delegazione di staff e giocatori visitare il reparto di pediatria dell’ospedale San Luca.

L’incontro è stato reso possibile dal dottor Sergio Ardis, medico di direzione ospedaliera del presidio di Lucca e dalla dottoressa Angelina Vaccaro, direttrice della struttura di Pediatria. Durante la visita i giocatori hanno salutato i giovani pazienti e si sono fermati a parlare con loro, distribuendo gadget e regali messi a disposizione dalle quattro squadre in gara (Derthona, Pistoia, Reyer Venezia e Pesaro) e dall’organizzazione dello stesso torneo. Per la visita, secondo le disposizioni vigenti, è stato necessario indossare mascherine N95 che sono state messe a disposizione dalla Farmacia Contucci di Lucca.