Una conferenza su Don Milani

Unitre Barga organizza, lunedì 22 alle 17, una nuova conferenza presso la Sala Colombo in via del Giardino 47: "L’eredità e l’attualità di Don Lorenzo Milani". Sarà tenuta dalla Prof.ssa Catia Gonnella. Catia Gonnella, barghigiana, laureata in Pedagogia con indirizzo psicologico presso l’Università di Firenze, è stata prima insegnante elementare, poi ha rivestito il ruolo di Preside presso vari Istituti della Provincia (l’ultimo l’ISI di Barga), con competenza e passione. In pensione dopo 43 anni di servizio, è diventata volontaria presso la Fondazione don Lorenzo Milani, fa accoglienza a Barbiana, cura e promuove per la FDLM progetti pedagogico-didattici negli istituti scolastici e spesso tiene conferenze agli adulti sulla eccezionale esperienza umana, religiosa, educativa di questo grande prete ed educatore.