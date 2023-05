Una città tirata a lucido Al via pulizie straordinarie

Pulizie straordinarie assieme alle pulizie ordinarie: parte un vero e proprio piano per tirare a lucido la città voluto dall’amministrazione comunale per affiancare agli interventi di pulizia ordinaria un calendario di azioni puntuali più profonde.

Il progetto coordinato dall’amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione delle aziende partecipate per dare vita a un’azione sinergica volta a rimuovere in modo massiccio incuria e degrado presenti nelle infrastrutture pubbliche: dai sottopassi, ai marciapiedi, ai fossati, ai cimiteri e ai parcheggi.

Per tutto maggio e nei primi giorni di giugno si susseguiranno decine di interventi che sono stati presentati ieri mattina dagli assessori Cristina Consani e Nicola Buchignani, dai dirigenti Antonella Giannini e Maria Cristina Panconi e dagli amministratori e tecnici delle società Caterina Susini per Sistema Ambiente, Roberto Di Grazia per Metro srl e Marta Caniglia per Lucca Riscossioni & Servizi srl.

"Inauguriamo un coordinamento più stretto fra le attività gestite dal Comune e quelle realizzate dalle società partecipate – dicono Consani e Buchignani – Ci ritroveremo periodicamente con gli amministratori delle partecipate per affiancare alle pulizie e manutenzioni ordinarie interventi più importanti e incisivi su zone o situazioni più complesse, un programma ambizioso a cui vogliamo dare cadenza stagionale per ottenere un risultato complessivo di maggior decoro su tutto il territorio".

Il Comune, in prima persona, nella settimana del 15 maggio, provvederà all’approfondita pulizia dei due sottopassi pedonali di piazza Martiri della Libertà a Porta Santa Maria, seguiranno nella settimana del 22 maggio i sottopassi di viale Castracani e via Ingrellini, dopo il 29 maggio sarà il turno del sottopasso di viale San Concordio e nella prima settimana di giugno il sottopasso di piazzale Boccherini a Porta Sant’Anna.

Proseguono inoltre le attività ordinarie di pulizia e sfalcio dell’erba a bordo strada nel centro storico: in questa settimana ha avuto inizio il secondo taglio dell’erba nel centro storico (un primo taglio era stato effettuato già a Pasqua). Sono stati sistemati gli orti sociali presso piazza San Francesco, gli spazi verdi della scuola Pascoli, aiuole e piste ciclabili di viale Castracani fino alla rotatoria di viale Alighieri, viale Dante Alighieri e poi, entro la fine del mese, la zona dietro la stazione ferroviaria, via Nottolini, viale San Concordio e quartiere Giardino.

Inoltre fra il 18 e 22 maggio pulizia aiuole parcheggi e aree verdi in piazzale Sforza e piazzale Amendola a Sant’Anna, a Ponte a Moriano e a Saltocchio.

Fabrizio Vincenti