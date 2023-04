Una città più ”Linda” Sistema Ambiente lancia la campagna contro lo sporco degli animali

Ognuno di noi, con un semplice ma importante gesto, può contribuire a rendere la città più pulita, decorosa e profumata. Con questo obiettivo nasce "Linda", la nuova campagna di sensibilizzazione di Sistema Ambiente e Comune di Lucca, un’iniziativa che si rivolge in particolare ai proprietari dei cani che ogni giorno passeggiano per le vie del centro storico.

"Linda" è anche la cagnolina che, da questi giorni, sta comparendo sui cestini e sui garby del centro storico. Una simpatica amica che invita i proprietari a raccogliere i bisogni dei propri cani e a gettarli negli appositi cestini, anziché lasciarli in giro per le vie cittadine, con l’obiettivo di contribuire a tenere la città sempre più pulita, in ordine e, per l’appunto, linda.

Oltre a questa nuova simpatica presenza per le vie della nostra città, la campagna da il via alla distribuzione di 5mila borracce riutilizzabili da riempire d’acqua in modo da pulire le superfici dalle deiezioni liquide dei cani. La distribuzione di queste borracce - leggere, pieghevoli e dotate di un comodo moschettone da attaccare al guinzaglio – ha l’obiettivo di evitare cattivi odori nella nostra città, soprattutto nei mesi più caldi. L’iniziativa è stata presentata ieri, nel giardino di Palazzo Orsetti, da Cristina Consani, assessore all’ambiente del Comune di Lucca, e da Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente.

"Abbiamo scelto di lanciare questa campagna – dice Consani - perché la sensibilizzazione e l’attenzione non sono mai abbastanza. Stavolta abbiamo deciso di concentrarci sui padroni dei nostri amici a quattro zampe, affinché prestino quell’attenzione necessaria per contribuire a rendere la città più "Linda" e un luogo vivibile per tutti".

Per le vie del centro storico sono sempre di più i cagnolini portati a spasso dai loro amici padroni, la nuova campagna "Linda" mira proprio a risolvere il problema dei cattivi odori per i vicoli della città, questione rilevante e spesso disagiante soprattutto nella calda stagione.

Le borracce verranno consegnate ai proprietari dei cani in diverse occasioni e in varie zone proprio per coprire quasi tutta la città: lunedì 17 e lunedì 24 aprile, dalle 8 alle 14, al mercato di Santa Maria del Giudice; martedì 18 aprile e martedì 2 maggio, dalle 8 alle 14, al mercato di Ponte a Moriano; mercoledì 19 e mercoledì 26 aprile, dalle 8 alle 14, al mercato di piazzale Don Baroni; giovedì 20 aprile, dalle 8 alle 14, al mercato di Santa Maria a Colle; venerdì 21 e venerdì 28 aprile, dalle 8 alle 16, nell’area parcheggio davanti al centro commerciale Esselunga a San Concordio, in viale San Concordio, angolo via Savonarola; sabato 22 aprile e sabato 6 maggio, dalle 10 alle 18, in via Beccheria; giovedì 27 aprile, dalle 8 alle 14, al mercato Coldiretti di piazzale Verdi.

Un’iniziativa, questa di Sistema Ambiente, che non può che essere salutata con favore da parte di tutti i residenti del centro storico e da chi in queste zone transita o per piacere o per lavoro.

"I cambiamenti nascono dai piccoli comportamenti quotidiani. Dobbiamo tutti fare la nostra parte e contribuire alla cura del posto in cui viviamo: tutti quanti, tutti insieme possiamo fare tanto" conclude Bianchi.

Giulia Alberigi