Una brochure per orientare i cittadini ai servizi sociali del Comune

E’ nata una brochure per orientare i cittadini nel settore dei servizi sociali.

La piccola ma dettagliata guida contiene informazioni (ubicazione, orari, modalità di accesso, contatti) sui servizi sociali più importanti erogati dall’ente di piazza Aldo Moro: lo Sportello sociale-Punto Insieme, che costituisce un primo accesso ai servizi sociali e socio sanitari, fornisce orientamento e servizi a sostegno degli anziani, delle persone con disabilità, dei minori e si occupa di contributi economici; lo Sportello Casa a cui è possibile rivolgersi per problematiche abitative, contributi per l’alloggio, idoneità alloggiativa, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; lo Sportello Immigrazione che dà supporto per le pratiche di rilascio permessi e rinnovo permessi di soggiorno e informazioni rispetto ai servizi e agli interventi inerenti l’immigrazione.

"L’importante obiettivo di questa nuova iniziativa è quello di diffondere maggiormente sul territorio le informazioni sui servizi sociali di cui i nostri cittadini possono usufruire, in modo che chi si trova in situazioni di difficoltà possa sapere di quali aiuti può usufruire, a chi rivolgersi e con quali modalità – spiega l’assessora alle politiche sociali Silvia Sarti – si tratta di un piccolo, ma denso vademecum, di ciò che il Comune e i suoi uffici possono fare per sostenere la comunità".

La brochure contiene anche informazioni sullo Sportello Inps per informazioni, consulenze, documenti su pratiche relative alla previdenza sociale e su quello del Centro per l’Impiego.

La piccola guida, infine, contiene informazioni per contattare

i servizi del ‘Cantoniere di paese’ e dell’Acchiapparifiuti.

Ma.Ste.