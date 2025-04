Un successo il ritrovo delle Panda 4X4 per il raduno del Granducato di Toscana

Tutto bene alla fine per la "tre giorni" del 14° raduno Granducato di Toscana, raduno storico del Panda 4×4 Off Road Club Italia promosso dal team Lucca Panda 4×4 con la collaborazione della Compagnia Off Road e lo Zerobeghe Panda 4×4 Team. Ma anche con il valido supporto tecnico di Carrozzeria Aurelia di San Pietro in Campo e Aurelia off-road che sono stati i main sponsor della manifestazione.

Sono stati tre giorni di momenti conviviali, prove più o meno impegnative di percorsi su sterrato e off road anche in notturna e soprattutto tanta passione per la Panda 4×4. In tutto hanno preso parte 64 equipaggi e quindi 64 pandine provenienti da tutta Italia e anche dall’estero e di tutte le età; per un totale di 130 partecipanti a quello che ormai è divenuto un appuntamento fisso di aprile nel comune di Barga.

Dal 25 al 27 i partecipanti sono stati ospitati nella tenuta del Ciocco, nelle sue strutture ricettive e qui anche i momenti conviviali della cena alla Locanda Alla Posta mentre alcuni noti locali del comune di Barga hanno ospitato i pranzi dei partecipanti al raduno che nella mattina di domenica 27 aprile si è concluso con un giro nel centro storico di Barga e con un momento di sosta in piazza Pascoli dove tutti i partecipanti sono stati ricevuti e salutati dal presidente del consiglio comunale Gabriele Giovannetti con il quale non è mancato uno scambio di doni.

Nell’occasione è stato consegnato anche alla Misericordia del Barghigiano il ricavato di una lotteria organizzata in questi giorni, rispettando la tradizione di questo raduno di pensare sempre al sostegno di qualche associazione benefica del territorio. Molto bene.

Luca Galeotti