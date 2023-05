Un successo il processo simulato con gli studenti in Tribunale

Terminati con successo gli incontri della Camera Penale di Lucca con gli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado della Provincia nell’ambito del progetto MIUR concordato con il Provveditorato agli studi. Da dicembre ad oggi, gli avvocati della Camera Penale hanno effettuato ben 19 incontri, per un totale di 700 studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di molti istituti. Sono stati trattati i principi fondamentali del processo penale e gli aspetti legati al trattamento penitenziario e all’effetto rieducativo dell’espiazione della sanzione. Gli studenti hanno manifestato vivo interesse partecipando attivamente agli incontri.

Le quarte hanno partecipato a un piccolo concorso in cui i ragazzi dovevano cimentarsi nello sviluppo di alcune domande elaborate dalla stessa Camera Penale in materia di giustizia penale ed esecuzione della pena; lavoro in cui si sono distinte in particolare tre classi che hanno, così, potuto prendere parte a un processo simulato svoltosi sabato scorso a Palazzo di Giustizia. Ad accoglierli anche il Provveditore agli Studi, Donatella Buonriposi. La 4ª ARAFM RIM ISI Castelnuovo, guidata dal prof. Marco Mosca e dal prof. Milana Francesco, si è cimentata nella difesa di tre imputati accusati di violenza sessuale di gruppo. La 4ª D Liceo Scientifico Statale Barsanti e Matteucci Viareggio, guidata dal prof. Sergio Nacinovich ha rivestito il ruolo della pubblica accusa e infine la 4BL Liceo Chini-Michelangelo Lido di Camaiore, guidata dalla prof.ssa Alessandra Andreozzi si è occupata della difesa della persona offesa e della costituzione di parte civile.

Tutor, gli avvocati Eleonora Romani – Difesa; Fabrizio Bartelloni – Pubblica accusa; Maurizio Zerini – Parte civile. Il Collegio giudicante era composto dai giudici del Tribunale, dott.ssa Nidia Genovese, dott.ssa Jessica Ferrigno e dott. Gianluca Massaro. "Un grande successo – dichiarano la responsabile del progetto avv. Micaela Bosi Picchiotti e il presidente della Camera Penale avv. Marco Treggi – . I ragazzi hanno dimostrato capacità di analisi e riflessione che ha stupito anche noi avvocati”.