Un sostegno nella tragedia. Vigili del fuoco a Firenze

La tragedia che ha colpito Firenze ha scosso tutta Italia. Il crollo di una trave di cemento durante la realizzazione di un supermercato Esselunga in via Mariti nel capoluogo toscano ha colpito nel cuore non solo la Toscana, con interventi che sono arrivati da tutto il territorio, cercando di mettere in sicurezza il cantiere il prima possibile. I fatti risalgono a venerdì mattina, quando alle ore 8.30 un boato ha squarciato il silenzio del quartiere Novoli. La trave di cemento armato di circa quindici metri del cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga è crollata, portando con sé negli abissi tre piani di quello che era lo scheletro dell’edificio. E, il dramma, è che il crollo ha inghiottito anche i lavoratori, che già dalle prime luci della mattina stavano portando avanti il cantiere.

La gravità si è avvertita da subito, con alcuni operai rimasti schiacciati sotto le macerie. Tre sono stati estratti vivi per miracolo dalle macerie: hanno 37, 48 e 51 anni, tutti rumeni con traumi da schiacciamento ma non in pericolo di vita. Sono quattro, invece, le vittime del tragico incidente, Luigi Coclite, 59enne che abitava a Collesalvetti (Livorno) e che è stato trovato nella giornata di venerdì, le altre tre persone decedute sono Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino; Mohamed El Farhane, 24 anni, marocchino; Taoufik Haidar, 43 anni, marocchino. Alla serata di ieri, resta una quinta persona ancora dispersa e che i vigili del fuoco continuano a cercare nell’inferno di cemento e ferro dentro al cantiere.

E proprio i vigili del fuoco, ancora una volta e come sempre succede in queste drammatiche situazioni, si sono subito messi all’opera, dal momento immediatamente successivo all’incidente, con l’obiettivo di mettere in sicurezza tutta l’area. Anche il comando dei vigili del fuoco di Lucca ha contribuito alle operazioni di ricerca e salvataggio degli operai dispersi a seguito del crollo nel cantiere fiorentino.

Le unità Usar (Urban search and rescue) inviate già nella giornata di ieri si sono avvicendate questa mattina con le squadre montanti per un totale di 5 unità. I vigili del fuoco lucchesi hanno preso attivamente parte al recupero dei dispersi e alla messa in sicurezza dell’area.

ia.na.