Un sostegno alla povertà. Pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

Una cerimonia che si svolge ormai da diversi anni, ma sempre piena di significato all’insegna della solidarietà e della generosità verso le persone più povere e bisognose di aiuti materiali, a cominciare da quello primario dell’alimentazione. Nella sede della Caritas Alta Garfagnana a Piazza al Serchio sono stati consegnati ben cinque grossi pacchi alimentari da parte del Lions Club Garfagnana, nella persona del professor Renzo Ferri, consigliere anziano dell’Associazione lionistica presieduta per l’anno sociale in corso da Emilio Maggiore. I capienti pacchi sono stati presi in carico dalla locale Caritas e il loro contenuto subito distribuito alle attuali quindici famiglie, tre di provenienza straniera e dodici italiane, che vengono aiutate in questo periodo, per un totale di una quarantina di persone bisognose, residenti nei Comuni di Minucciano, Sillano Giuncugnano e Piazza al Serchio.

Alla cerimonia erano presenti il delegato Lions Renzo Ferri, il responsabile della Caritas locale don Marcello Franceschi, l’assessore Valeria Bertei in rappresentanza del Comune di Piazza al Serchio, i collaboratori e volontari della Caritas locale Francesco Pellini, Gloria Ceccardi, Luciana Lombardo, Daniela Tonini, Agata Cecchi, Lina Biagioni, Nelita Chiari Gemignani, la presidente del Gruppo donatori sangue Fratres Piazza al Serchio e Giuncugnano Simona Gemignani, Marzia Cassettai in rappresentanza della Fraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano. Al Lions Club Garfagnana con il presidente Emilio Maggiore, come pure alla Misericordia e al Gruppo Fratres, va il ringraziamento della Caritas Alta Garfagnana per il loro apporto, sia con i doni alimentari, sia con i mezzi di trasporto. Infine don Marcello ha impartito la benedizione degli alimenti che saranno distribuiti alle famiglie bisognose dei suddetti Comuni. Il Centro Caritas Alta Garfagnana con sede a Piazza al Serchio, in un locale nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, è operativo dal 13 marzo 2014. Rimane aperto il 1° e 3° giovedì di ogni mese, dalle 15 alle 16,30.

Molto attive sono le locali Associazioni della Misericordia e dei donatori di sangue Fratres che assicurano ogni mese la presenza in magazzino di prodotti alimentari fondamentali e a lunga scadenza per le famiglie che ogni quindici giorni ricevono i pacchi, confezionati dagli stessi volontari, ritirandoli direttamente presso la sede della Caritas, dove è assicurata una certa privacy, trovandosi lo stabile in un luogo un po’ decentrato. Altra collaborazione pratica è quella del bar Glamour di Bertei in via Ducale che fornisce i contenitori che saranno poi riempiti con i prodotti alimentari. In circa 10 anni di entrata in funzione della Caritas Alta Garfagnana sono state assistite ben 47 famiglie. Dino Magistrelli