"Un segno di personale vicinanza"

Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio, spiega il suo apprezzamento per il post sui social dell’assessore uscente Minniti. "Intervengo – sottolinea Lazzarini – solo per chiarire il significato del mio like al post dell’ex Assessore Minniti di cui è stata data nota su questo quotidiano. Infatti onde evitare fraintendimenti, preciso che la mia interazione su Facebook era soltanto un segno di vicinanza ad una persona che, pur avendo politicamente sbagliato, stava comunque salutando i cittadini. A dire il vero, con tono un po’ troppo polemico, avendo lui rilevato soltanto dubbie motivazioni di carattere personale".

"Meglio avrebbe fatto – aggiunge Giorgio Angelo Lazzarini (foto) – se si fosse dimesso, essendo venuta meno la fiducia del suo gruppo consiliare che da tempo lamentava uno scarso confronto e una scarsa condivisione con il proprio assessore. Il sindaco, in mancanza di dimissioni spontanee, bene fa fatto a mantenere la coerenza d’azione della giunta e gli equilibri politici interni.

Sono contento che a sostituire Minniti sia Salvadore Bartolomei di cui sono amico e che stimo. Circa le vicende interne alla Lega, non sta certo a me pronunziarmi anche se, devo pubblicamente ringraziare il consigliere Baldini - con il quale in passato avevo polemizzato per questioni marginali - per il suo impegno profuso in favore di GEAL, che ritengo essere stata e spero essere ancora, un patrimonio lucchese da salvaguardare".