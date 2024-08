Un pezzo di mare a Gramolazzo. Oggi l’attesa sfida velica tra Optimist. Alla fine una barca sarà in regalo

Uno spettacolo nello spettacolo. Stamani allo scenario incantato del Lago di Gramolazzo si unirà quello di 16 piccole ma agilissime barche Optimist che si sfideranno a suon di orzate e strambate e– soprattutto – sorpassi a pro di vento, per aggiudicarsi il titolo del Trofeo “Bardi-Garzetti-Nardini“ organizzato dal Comitato dei Circoli Velici Apuo Versiliesi presieduto da Franco Dazzi (segretario Gian Luca Duranti) e dal Circolo della Vela di Marina di Massa presieduto da Sandro Mercatali. L’evento ha il patrocinio del Comune di Minucciano che, con il sindaco Nicola Poli, offre il patrocinio e una sponsorizzazione a sostegno per garantire – al termine della competizione – anche un’allegra spaghettata per tutti i bambini partecipanti e per i loro istruttori. In più i familiari accompagnatori potranno usufruire del pranzo a prezzo convenzionato al ristorante “Il Lago“.

“Una competizione a cui siamo molto affezionati e che ci impegnamo a riproporre ogni anno – così i vertici del comitato dei Circoli Velici Apuo Versiliesi che si prepara alle prossime regate memorial – , anche come momento di forte promozione di uno sport bello e sano. La medaglia d’oro appena conquistata alle Olimpiadi grazie agli immensi Ruggero Tita e Caterina Banti, è un fortissimo propulsore che non può che inorgoglirci. Quella di Gramolazzo sarà una suggestiva prova di tanti allievi delle scuole vela. Uno di loro, che estrarremo a sorte, alla fine vincerà addirittura un Optimist“. Il direttore sportivo del Centro Velico Marina di Massa è Dario Caroti che sarà anche giudice di regata. Il raduno degli atleti sarà intorno alle 11 di stamani, ma la partenza della regata avverrà intorno alle 13. Tra gli eventi più vicini in calendario per il Comitato Velico Versiliese, due “veleggiate“ memorial, la prima sarà in ricordo di Franco Pampaloni, storico balneare e velista, fondatore dello Yachting Club Versilia, scomparso alcuni anni fa. A settembre invece si terrà una “passeggiata“ a vela commemorativa per l’imprenditore Paolo Gai, presidente della Compagnia della Vela, scomparso lo scorso anno. Ma oggi il palcoscenico in acqua è tutto per loro: sedici imbarcazioni e altrettanti equipaggi “singoli“, maschi e femmine under, per una regata che sarà prima di tutto una giornata di festa.

Laura Sartini