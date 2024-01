Un parcheggio all’ex Gaddi ”Disposti a incontrare il Comune per parlare dell’operazione”

"Siamo disposti a incontrare il Comune per parlare dell’opzione di un parcheggio nell’area di nostra proprietà".

Lo dice senza mezzi giri di parole Michele Gaddi, contitolare dell’omonima azienda, una delle più longeve di Lucca con i suoi 154 anni di storia. La storia di quell’area, che ora alcuni preferirebbero, per impatti e costi, al fantasmagorico parcheggio interrato in piazza Martiri delle Libertà dal costo di oltre 20 milioni e oltre 400 posti che il sindaco Pardini pare intenzionato a costruire nel breve volgere di qualche anno, è alquanto lunga.

L’ex area Gaddi, come viene chiamata anche se ancora di proprietà dell’azienda, misura circa 3000 metri quadrati e ha due entrate da via Passaglia e una da Borgo Giannotti.

E’ nel cuore del quartiere, a due passi dalla città (a 100 metri dalla famosa rotatoria), ma è praticamente dai primi anni Duemila che è in cerca di una sistemazione. Un primo tentativo (in epoca Tambellini) è andato a vuoto, più recentemente anche nella stessa famiglia Gaddi è maturata l’idea del parcheggio.

"Nel 2012 abbiamo presentato un progetto di riqualificazione, sviluppato da un importante studio di Genova, che prevedeva uffici, negozi, appartamenti e che rispettava il Piano urbanistico. Ci fu respinto con la motivazione che la zona del Giannotti c’erano già troppo edifici in fase di costruzione".

E poi?

"Poi alcuni anni a abbiamo ricevuto una richiesta da Tagetik per realizzare la sua nuova sede nell’area, ma dopo circa un anno di tentennamenti, Tagetik ha ritirato la richiesta con il proposito di andare nella ex Manifattutura Tabacchi".

Veniamo ai giorni nostri: avete anche ipotizzato un parcheggio.

"Nella primavera del 2023, in un incontro con il sindaco Pardini, abbiamo proposto di fare noi il parcheggio, volevamo però sapere se l’amministrazione avesse potuto rinunciare a realizzare il progetto sotto la rotatoria per non avere due parcheggi molto vicini".

E il sindaco cosa vi ha risposto?

"Ci ha risposto che il Comune avrebbe in ogni modo realizzato il parcheggio perché riteneva la nostra area troppo distante".

Mi scusi: a quanti metri è dall’inizio della rotatoria della circonvallazione?

"A meno di centro metri, siamo rimasti interdetti e stiamo aspettando l’evolversi della situazione".

Avete avuto ulteriori contatti?

"In questi ultimi giorni siamo stati contattati da Metro, pare siano interessati".

Gaddi Spa è disposta a vendere l’area?

"Non siamo disposti a vendere ma valutiamo altri tipi di proposta anche in considerazione della necessità di garantire soluzioni non a breve scadenza".

Fabrizio Vincenti