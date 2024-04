“Un paese, una famiglia“. La storia di Saltocchio nei vecchi documenti

1“Un paese, una famiglia“ è il titolo dell’interessante iniziativa che si apre stamani nella Chiesa di S. Caterina in via Vittorio Emanuele all’angolo con via del Crocifisso e resterà aperta fino al 28 aprile (orario 10-18). Una mostra nata con l’intento di suscitare nelle persone il desiderio di recuperare e divulgare vecchi documenti completamente scritti a mano. Si potranno vedere, leggere e consultare, infatti, i documenti della famiglia Martinelli, commercianti di Saltocchio dal 1829 al 1930. Si tratta di un archivio ben conservato dai discendenti.

Il 25 aprile, inoltre, alle ore 16 sarà ospite gradito della mostra l’etnobotanico Marco Pardini, che tiene una rubrica sui NoiTV, il quale descriverà antiche ricette relative al mondo medico del passato.