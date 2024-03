Un nuovo ambulatorio per la salute mentale

La Casa della Salute di Fornoli si arricchisce di un nuovo servizio territoriale: apre, infatti, un nuovo ambulatorio di salute mentale sotto la direzione del dottor Mirko Martinucci. il dottor Martinucci, infatti, è il nuovo responsabile dell’unità funzionale Salute Mentale adulti della Valle del Serchio in sostituzione del dottor Mario Betti andato in pensione all’inizio dell’anno. Un progetto molto importante e che porterà sicuramente importanti risultati per i cittadini. La nomina del dottor Martinucci è stata stabilita dall’Azienda con una delibera numero 71 del 24 gennaio 2024, firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani. IL nuovo servizio ambulatoriale sarà a disposizione dalla struttura di salute mentale adulti della Valle del Serchio, in particolare per i territori di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all’interno della casa della salute di Fornoli nel comune di Bagni di Lucca.

L’attività verrà svolta da un medico della struttura con supporto infermieristico assicurato dal personale del centro di salute mentale. Al momento l’attività è programmata per due volte a settimana: al mattino, in orario 9-13 ogni lunedì e giovedì, con la previsione di un prossimo eventuale ampliamento anche al pomeriggio in un giorno ancora da definire in orario 15-19.

L’ambulatorio, come detto, è rivolto prevalentemente agli utenti dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano e garantirà una maggiore prossimità del servizio di salute mentale nei confronti della popolazione e una sempre maggiore integrazione con gli altri servizi presenti nella casa della salute, in particolare il servizio sociale e i medici di medicina generale, per interventi in rete e di carattere multidisciplinare.

Gli appuntamenti per gli utenti verranno gestiti dal centro di salute mentale di Fornaci di Barga, tramite front office diretto e telefonico o in sede distrettuale nei giorni di presenza del servizio. Gli accessi a questo servizio sono previsti sia l’accesso diretto che quello con impegnativa del medico di famiglia.

Marco Nicoli