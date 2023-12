Un Natale ancora più “magico“. Le opere di Martinelli e Zavattari

Dopo la partecipata inaugurazione dello scorso weekend, che ha visto illuminarsi Piazza Napoleone, Piazza San Michele e Piazza Anfiteatro, il palinsesto di Lucca Magico Natale prosegue con grandi sorprese e novità, che arricchiranno ulteriormente l’offerta dell’evento, contribuendo a diffondere in città l’atmosfera unica delle festività nel segno della tradizione e dell’innovazione.

Domani alle ore 16.30 sarà inaugurata sotto il loggiato di Palazzo Pretorio “Presepi e Figurinai”, una suggestiva esposizione di Natività e mostra mercato. Un’iniziativa coordinata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucchesi nel Mondo, Rotary Club Lucca, Lions Host, Lions Le Mura ed Euromarchi. Alle 17.15 è invece in programma la presentazione di una novità assoluta: uno speciale albero di Natale sulla salita del Caffè delle Mura realizzato dall’ufficio verde pubblico e curato dai giardinieri comunali. Una superficie di ben 120 metri quadrati e 28 metri di lunghezza massima per un’attrazione natalizia unica, accuratamente illuminata e addobbata. Alle 17.30 in Piazza San Giovanni verrà invece svelata alla città l’installazione “Riflessioni nel Bosco” di Emiliana Martinelli per Martinelli Luce. Arte e creatività come veicolo di preziosi messaggi di pace. Un’opera affascinante e densa di significati che verrà descritta e presentata direttamente dall’artista. Tutte le inaugurazioni di sabato saranno accompagnate dalla musica coinvolgente della Banda Campagnola di Marlia.

Domenica 3 l’appuntamento è invece alle ore 17.30 in Piazza San Martino, per la presentazione di “Lucca s’è desta”, opera di Francesco Zavattari. Un albero di Natale dal design innovativo che rappresenta un omaggio alla città ricco di numeri, significati e simboli. Un’opera composta da oltre 130 facce, scelte e disposte in un fine equilibrio estetico e ingegneristico, con ampi pannelli fotografici. L’inaugurazione dell’albero di Zavattari sarà accompagnata dalle arie cantate dalla celebre soprano Silvana Froli. Il ricco calendario di LMN, tra cultura, bellezza, mercatini tipici, illuminazioni ed eventi, è consultabile sul sito www.turismo.lucca.it.