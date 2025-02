Un mezzo all’avanguardia. La nuova ambulanza della Misericordia

Un pezzo per uno, un mezzo per tutti. Questo lo slogan lanciato a luglio 2023 ad Altopascio per la raccolta fondi da destinare ad un nuovo mezzo della Misericordia e che è diventato realtà a tempo di record: con il contributo di istituzioni e singoli sponsor, l’ambulanza attrezzata di ultima generazione, all’avanguardia tecnologica e che sarà destinata ai servizi 118, è stata presentata ieri, appena 18 mesi dopo l’avvio dell’iniziativa. Presenti nella sede dell’Arciconfraternita di via Marconi la sindaca Sara D’Ambrosio, la governatrice Antonella Pistoresi con il vice Luciano Ortu, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini, oltre ai rappresentanti del Ccn, di Avis, dei Fratres e delle aziende che hanno donato risorse per l’acquisto e che avevano partecipato ad un bando, oltre a molti volontari.

"Una giornata felice – ha spiegato la Governatrice Antonella Pistoresi, – obiettivo raggiunto e che ci permette di rimanere in linea con la nuova legge regionale che prevede la novità in merito all’ “età“ dei veicoli in dotazione, i quali non dovranno superare i dieci anni di esistenza o i 250 mila chilometri di percorrenza. Questo per la sicurezza. Ora, per diverso tempo saremo a posto. E’ il quarantanovesimo mezzo messo a disposizione per il primo soccorso, per i trasporti sociali e tutto il resto. Ringrazio la Fondazione e il Comune per l’aiuto che ci danno – prosegue Pistoresi – ma anche i nostri volontari che costituiscono una famiglia. Cerchiamo di offrire più servizi possibili con professionalità e nello spirito di essere un sostegno per la comunità, per chi ha bisogno. Ci sono i giovani del servizio civile, ad esempio, che vengono da noi per svolgere un lavoro prezioso. Un plauso alle imprese che hanno creduto a questo messaggio. Un risultato ottenuto con questa campagna di crowfunding. Su ogni nostro mezzo, – conclude orgogliosamente la Governatrice – appare la scritta “con il lavoro dei volontari“, per ricordare chi quotidianamente rende possibile il soccorso. Il nuovo mezzo è dotato di attrezzature mediche di primo livello, soprattutto per il monitoraggio vitale e per la stabilizzazione dei pazienti, con una postazione sicura e confortevole".

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio ha aggiunto: "Grazie per il lavoro che fate con entusiasmo, la Fondazione è sensibile a questo tipo di esigenze, abbiamo privilegiato le ambulanze, settore dove il bisogno è notevole".

Questa mattina, dopo la santa messa, benedizione in centro della nuova ambulanza e sfilata lungo le vie della cittadina del Tau.

Massimo Stefanini