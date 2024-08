Un mese in più per cacciare i cinghiali e ok ai visori notturni

Un mese in più per la caccia in braccata ed estensione fino alle ore 24 della caccia in selezione al cinghiale anche con l’impiego di dispositivi di puntamento per la visione notturna. Il nuovo calendario venatorio varato dalla Regione va in soccorso degli agricoltori che da tempo denunciano le devastazioni dei raccolti da parte dei cinghiali insieme ai pericoli sanitari derivanti dalla Peste Suina Africana di cui sono portatori, per l’ambiente e per la sicurezza stradale con la nostra regione che è al primo posto per sinistri. Coldiretti Toscana esprime soddisfazione.