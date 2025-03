Un medico e il suo territorio: "È grazie a Vladimiro Zucchi che nacque il “Santa Croce“"

Un pomeriggio, nel salone della Rocca Ariostesca, dedicato al dottor Vladimiro Zucchi, medico, amministratore, scrittore, poeta e critico letterario nel decennale della scomparsa. Come ha sottolineato il figlio professor Riccardo, oggi rettore dell’università di Pisa, questo incontro ha volto essere non tanto un ricordo istituzionale di una persona dal grande impegno sociale e culturale come suo papà Vladimiro, ma spontanee testimonianze di suoi amici, con i quali ha diviso una parte significativa della vita, a cominciare dal dottor Alessandro Bianchini, i sindaci di Fosciandora e di Castelnuovo Moreno Lunardi e Andrea Tagliasacchi, il dottor Franco Chierici, oggi consigliere del Comune delegato alla sanità e che a suo tempo scelse la facoltà di Medicina proprio ispirato dalla figura di medico di Vladimiro Zucchi. In sala presenti la nuora dottoressa Angela e i nipoti Francesca, Anna, Dina, Roberto e numerose persone arrivate dal tutta la Valle del Serchio. Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha voluto sottolinearne, prima di tutto, il segno profondo che ha lasciato Zucchi nella comunità garfagnina.

Il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi ha tracciato un ricordo amichevole e personale, ricordando il legame di Zucchi con la comunità fosciandorina, alla quale è rimasto sempre affezionato, partecipando a tutte le iniziative intraprese sul territorio comunale. Ricco di aneddoti personali e professionali è stato l’intervento del dottor Alessandro Bianchini, medico e già sindaco per un decennio del Comune di Castelnuovo: "La mia attività di medico- ha affermato- si è svolta con il dottor Zucchi, mia guida, amico e direi maestro, a cui ho sempre dato del lei in segno di deferenza per una tale persona". Bianchini ha ricordato anche il ruolo decisivo di Vladimiro Zucchi nella nascita, si può dire dal nulla, dell’attuale ospedale "Santa Croce" negli anni Sessanta.

Il dottor Franco Chierici ha parlato della grande figura di medico condotto e ospedaliero, un pioniere della medicina moderna in Valle del Serchio. Infine il ricordo umano e pieno di tenerezza del figlio Riccardo, nel ricordare il padre nei suoi tanti interessi medico-scientifici, sociali, artistici e letterari, fino agli anni della vecchiaia, ma sempre lucido e propositivo.

Dino Magistrelli