Un luogo in ricordo dei martiri delle Foibe

Nel territorio comunale di Bagni di Lucca, verrà intitolato un luogo pubblico in ricordo dei Martiri delle Foibe, dove ogni anno il 10 Febbraio si potrà celebrare "il giorno del ricordo" con una cerimonia pubblica . Ne dà annuncio Annamaria Frigo, consigliere comunale nella cittadina, che ha illustrato in consiglio una Mozione a riguardo, presentata dal gruppo Fratelli di Italia, votata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio. "Come capogruppo FDI in Consiglio, unitamente ai membri del direttivo e al Coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, - afferma Frigo - ci riteniamo molto soddisfatti del risultato, un’intitolazione che si aspettava da diversi anni sul territorio". Il luogo scelto per l’intitolazione è l’area Camper situata di fronte allo Stadio Comunale.

M.N.