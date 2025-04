Un lavoro in sinergia. Per promuovere strategie turistiche sul territorio

L’assessore al turismo della Regione Leonardo Marras e il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi hanno incontrato, a Castelnuovo, alla sala del Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana, i sindaci e gli operatori del settore turistico-culturale in vista del nuovo assetto amministrativo della Comunità di Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio.

L’incontro ha dato l’opportunità di conoscere, dalla voce dei protagonisti politici e tecnici, quanto più possibile nel dettaglio gli aspetti e le tempistiche relativi all’uscita del nuovo bando di finanziamento. È stato altresì un proficuo momento di confronto alla luce dell’introduzione del nuovo Testo Unico del Turismo. "Un confronto positivo e stimolante – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che ci ha permesso di essere aggiornati sulle nuove strategie turistiche a livello regionale e di far emergere idee e richieste direttamente dagli operatori e dai soggetti interessati per continuare a far crescere questo settore in un’ottica di sviluppo". Marras, nel suo intervento, ha illustrato lo stato del percorso verso la costruzione della Comunità di ambito, rimarcando la necessità di ripartire da quanto fatto per migliorare il lavoro tramite uno strumento operativo dove pubblico e privato possano dialogare per promuovere al meglio i prodotti turistici del territorio, con più funzioni di governance e maggiori risorse a disposizione.

Tapinassi ha, invece, ribadito l’importanza di collaborare per creare un prodotto turistico che unisca, per ogni specifico ambito, il patrimonio di bellezze ad un elenco concreto degli operatori che agiscono sul territorio.

I sindaci hanno evidenziato la complessità, ma anche la specificità, dell’ Ambito Garfagnana Valle del Serchio, confermando l’impegno a lavorare tutti insieme.

Dino Magistrelli