Un incontro per far rivivere il Grande Torino

Dopo il grande successo del primo "Premio Sport Fabbriche di Vergemoli, che ha visto la presenza di numerose grandi personalità dello sport italiano, l’amministrazione comunale continua il suo percorso dedicato ai valori che stanno alla base delle competizioni nelle varie discipline dedicando un evento al Grande Torino.

Sarà un incontro con Stefano Radice, autore del libro ”Solo il fato li vinse – Memorie e rappresentazioni del Grande Torino 1949 -2024”. L’evento, organizzato insieme ad Asi Lucca, è aperto a tutti e prenderà il via alle ore 11 di sabato 23 novembre nella sala consiliare del Comune e partirà con l’introduzione del sindaco Michele Giannini, seguito dall’intervento dell’assessore allo sport, Cesare Passigni. L’incontro, moderato dal presidente di Asi Lucca Fabrizio Giovannini e dal giornalista Enrico Pace. "Si tratta di una occasione per rivivere una delle storie più tragiche e grandiose dello sport nostrano – spiegano gli organizzatori – e interrogarsi, nel contempo, sull’impatto che il Grande Torino ha avuto negli anni seguenti e su quale sia stata l’eredità lasciata da questi grandi campioni che ci hanno lasciato troppo presto".

"Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questa portata – commenta il sindaco Michele Giannini –, ennesimo tassello di un lungo percorso che stiamo costruendo sul territorio insieme ad Asi Lucca. Raccontare lo sport significa tenere in vita i valori che ne stanno alla base, come il sacrificio, la correttezza e la lealtà. Non solo, iniziative come questa e come il ‘Premio Sport Fabbriche di Vergemoli’ sono occasioni importantissime per dare ulteriore risonanza al nostro territorio".

Fio. Co.