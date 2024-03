Un grande motoraduno “in rosa“. Appassionate di Harley Davidson attese nella Piana da tutta l’Europa

Capannori e Lucca saranno il cuore di un grande evento internazionale dedicato alle donne con la passione delle moto. Sotto il motto "Il sogno americano, l’alba di una nuova era!" si sta preparando un grandissimo motoraduno tutto "in rosa": un evento internazionale, che vedrà sfilare per le strade della Piana circa 1.000 motocicliste in sella a potenti Harley Davidson, in arrivo da tutti i Paesi d’Europa. "Ladies National Run" è il nome ufficiale della festa, dedicata alle motocicliste appassionate del marchio americano delle due ruote, in preparazione per il mese di ottobre di quest’anno. Le date scelte sono il 19 e 20 ottobre e, arrivata alla sua quarta edizione, il motoraduno si prospetta come l’evento più importante di sempre, con un crescendo continuo di partecipanti che sta sfiorando le mille adesioni.

"L’entusiasmo e l’allegria sono il filo conduttore di questa due giorni - spiegano gli organizzatori, Stefano Biagioni e Gianluca Del Frate, proprietari della concessionaria Harley Davidson a Capannori - , ma non pensiamo solo al divertimento, ma anche alla solidarietà". Il meeting infatti si pone anche lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di alcune associazioni benefiche come la Fondazione Veronesi e l’associazione Luna con il suo centro anti violenza sulle donne.

L’ufficializzazione della data dell’edizione 2024 del "Ladies National Run" è stata fatta venerdì scorso durante un lounge party, realizzato appositamente per presentare i nuovi modelli disponibili del marchio Usa delle moto, noto in tutto il mondo e icona di uno stile di vita libero, reso famoso da tanti film e star hollywoodiane, diventato anche l’occasione per annunciare di fronte ad un folto pubblico di appassionati, la nuova edizione dell’evento "in rosa" più importante d’Europa.

"Siamo onorati di essere la concessionaria di riferimento per un evento a carattere europeo così importante - sottolineano Biagioni e Del Frate - . Il 19 ottobre apriremo le porte della nostra concessionaria per offrire la migliore accoglienza possibile alle ragazze che arriveranno in sella alle loro moto, pronte a visitare il nostro territorio e a scoprire le bellezze culturali, storico artistiche e gastronomiche dell’intera area".

Per molte motocicliste sarà anche la prima occasione per conoscere Capannori e Lucca, per altre sarà invece un gradito ritorno in un territorio che le ha accolte con grande entusiasmo anche nelle passate edizioni.

Barbara Di Cesare