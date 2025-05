Un gelato e voli a Dubai. Gioca alla Cremeria Opera

Un gelato può portarvi gratis fino a Dubai. Non è uno slogan, ma la nuova e originale sfida lanciata dalla Cremeria Opera nel suo punto vendita di Antraccoli (via Romana 2781), dove da ieri ha preso il via "Stop a 10.00 secondi", un gioco che mette in palio un viaggio da sogno negli Emirati. Partecipare è semplice: con una spesa minima di 3,50 euro si ottiene un tentativo valido per giocare. Ogni cliente potrà registrarsi al programma fedeltà e, a ogni acquisto valido, ricevere nuovi tentativi senza limiti. L’obiettivo? Fermare un cronometro esattamente a 10,00 secondi.

Solo i più precisi accederanno alla fase finale e avranno la possibilità di vincere il viaggio a Dubai – comprensivo di volo A/R e tre notti di pernottamento, per celebrare l’apertura della nuova sede della Cremeria di Mirko Tognetti nella metropoli araba. Ogni scontrino dà diritto a un solo giocatore. Il gioco sarà attivo fino al 24 agosto. La fase finale si svolgerà ad agosto, con una serie di round eliminatori.

In ogni round, ogni finalista avrà un solo tentativo per fermare il cronometro a 10,00 secondi. Se uno o più partecipanti ci riescono, passano al round successivo (o vincono, se restano soli). Se nessuno riesce a fermarlo esattamente a 10,00, si procederà con un secondo tentativo per tutti. Se anche dopo il secondo tentativo non ci sarà un centro perfetto, si passerà a un terzo e ultimo round, dove vincerà chi si sarà avvicinato di più a 10,00 secondi. In caso di parità assoluta, si terrà una sfida finale a due. Tutti i finalisti riceveranno un badge digitale esclusivo. Sono inoltre previsti premi minori o bonus per: chi effettua il maggior numero di tentativi nel mese e il miglior tempo "quasi perfetto" (es. 10.01).

Il gioco è disponibile solo nel punto vendita di Antraccoli. Tutti i tentativi saranno validati dal personale della Cremeria Opera, che avrà piena autorità per confermare o annullare i risultati. È vietato l’uso di strumenti automatici (bot, script o manipolazioni elettroniche). In caso di irregolarità, il team organizzativo potrà procedere alla squalifica immediata. Un’iniziativa originale, coinvolgente e – perché no – dal sapore esotico: perché quest’estate, con un po’ di fortuna (e riflessi perfetti), un gelato potrebbe portarvi a Dubai.

Giulia Prete